Mercato : Une légende a plombé un transfert du PSG

Suivi par le PSG et le Real Madrid, Leny Yoro a finalement opté pour une troisième option à la surprise générale. En effet, le jeune défenseur du LOSC a décidé de s'engager avec Manchester United qui a déboursé quasiment 63M€ pour le recruter. Et Leny Yoro reconnaît que l'appel de Rio Ferdinand, légende des Red Devils, a fait la différence.

Rio Ferdinand a appelé Leny Yoro

« C'était il y a environ deux semaines [quand j'ai parlé à Rio pour la première fois]. Il m'a appelé. Tout d'abord, j'ai été très impressionné de parler avec lui et, oui, nous avons parlé de Man United pendant 10 minutes, ce qui m'a beaucoup aidé à faire mon choix. C'était vraiment un honneur de parler avec lui », révèle le jeune défenseur français pour les médias du club.

«Cela m'a beaucoup aidé à faire mon choix»

« Il m'a parlé du club et m'a dit que c'était un club historique avec une grande histoire, et que si j'y allais, je devais me battre pour le club, être prêt, parce que c'est le plus grand club du monde. Pour moi, c'était vraiment une bonne chose de parler de cela », ajoute Leny Yoro.