Mercato : Une légende a plombé le RC Lens !

Libre de tout contrat, Raphaël Varane a longtemps été annonce vers le RC Lens pour faire un retour remarqué au sein de son club formateur. Néanmoins, le champion du monde 2018 a finalement rejoint Côme, promu en Serie A. Un recrutement pour lequel Cesc Fabregas, l’entraîneur du club italien, a eu un rôle majeur.

En fin de contrat avec Manchester United, Raphaël Varane s'est retrouvé libre sur le mercato. Son nom a ainsi rapidement circulé du côté du RC Lens, son club formateur. Mais le champion du monde 2018 a rejoint Côme, notamment grâce au discours convaincant de Cesc Fabregas.

Fabregas a convaincu Varane

« Je rencontre à nouveau Cesc, mais pas en tant qu'adversaire cette fois. Je suis très heureux, j'aime vraiment sa philosophie de jeu et sa passion pour le football. Quand nous parlions, c'était facile de se comprendre, j'espère que nous aurons de bons résultats », explique le l'ancien joueur du Real Madrid auprès des médias de son nouveau club, avant de poursuivre.

«Je suis très heureux»

« Je suis très heureux à propos de ce nouveau projet. Je suis impatient de débuter et de rencontrer l'équipe et mes coéquipiers. Tout d'abord, j'étais curieux de savoir quel était le projet, puis j'ai immédiatement vu que c'était spécial et différent de ce qu’on m’offrait ailleurs, donc je voulais en savoir plus. Plus j'en apprenais, plus ça devenait intéressant. Ce projet est passé en haut de la liste et nous avons travaillé pour boucler le deal. Je suis très heureux », ajoute Raphaël Varane.