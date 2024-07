Mercato : Un «très très grand défenseur» va signer à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête du remplaçant de Jonathan Clauss, l’OM semble avoir fait de Killian Sildillia sa grande priorité. Et visiblement le joueur actuellement présent avec l’équipe de France qui dispute les Jeux Olympiques, est décrit comme excellent joueur au sein du vestiaire des Bleus. Guillaume Restes le présent même comme un «très très grand défenseur».

Bien que très actif sur le mercato cet été, l'OM est encore loin d'en avoir fini avec son recrutement. Le club phocéen cherche notamment à recruter un nouveau latéral droit afin de compenser le déparer de Jonathan Clauss qui s'est engagé avec l'OGC Nice. Pour le moment, Amir Murillo et Pol Lirola sont les deux marseillais à disposition de Roberto De Zerbi, mais l'OM s'active sérieusement pour le transfert de Killian Sildillia. Le jeune latéral français, présent avec les Bleus de Thierry Henry aux JO, est d'ailleurs encensé par Guillaume Restes.

Sildillia impressionne tout le monde

« C’est un très très grand défenseur qui ne perd pas beaucoup de duels. Il nous apporte défensivement et offensivement. On l’a vu avec son but, il est en cannes », a confié le portier de Toulouse, avant qu’Arnaud Kalimuendo n’en rajoute une couche au sujet de son coéquipier aux Jeux Olympiques : « Il est dur sur l’homme. J’aime évoluer avec lui parce qu’il est rassurant. J’espère qu’il continuera comme ça ».

Des qualités athlétiques hors normes ?

Dans les colonnes de La Provence, son entraîneur en U10 à l'APM de Metz, Franck Maurice a également présenté Killian Sildillia : « Avec son profil athlétique, il était en avance par rapport aux autres. Son explosivité, sa force, sa puissance, c'était un athlète. Sur des matchs de 25 minutes, il était capable de courir 24 minutes 30 sans s'arrêter. Bon, j'exagère un peu, mais il avait une capacité athlétique supérieure aux autres. Il était discipliné et gagneur. Il entrait sur le terrain avec la bave aux lèvres ».