Mercato : Un transfert surprise proposé à Neymar !

Thomas Bourseau

Entre Neymar et le football européen, l’histoire d’amour de dix ans pourrait ne pas être terminée. En Arabie saoudite depuis l’été 2023, le Brésilien se trouve dans l’ultime saison de son contrat à Al-Hilal. De quoi donner des idées à Frank Warren. Le promoteur de boxe aimerait rapatrier Neymar en Europe et plus particulièrement à Arsenal.

Neymar (32 ans) se rapproche du crépuscule de sa carrière. Après 10 ans passés en Europe au FC Barcelone ainsi qu’au PSG, le Brésilien a quitté le Vieux Continent en 2023 en rejoignant Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite dans le cadre du développement de la Saudi Pro League. Sous contrat à Al-Hilal jusqu’en juin 2025, bien qu’il n’ait pas pu vraiment y jouer en raison d’une grave blessure au genou et au ménisque en octobre 2023, Neymar va devoir changer de club pour la quatrième fois de sa carrière à l’issue de la saison si une prolongation de contrat ne lui est pas transmise par Al-Hilal.

«Messi ? J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble»

Et maintenant ? Au cours du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn en mars dernier, Neymar reconnaissait au micro d’ESPN cultiver le désir de jouer à nouveau aux côtés de Lionel Messi après leurs aventures communes au FC Barcelone entre 2013 et 2017 ainsi qu’au PSG entre 2021 et 2023. « J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable, tout le monde le connaît dans le football et je pense qu'il est très heureux et s'il est heureux, je le suis aussi ».

«Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal»

Toutefois, rien n’indique à ce jour que l’Inter Miami de David Beckham parviendra à attirer Neymar dans une équipe déjà peuplée de Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba, tous anciens coéquipiers de Neymar au Barça. Présent dans un évènement en Arabie saoudite pour Riyadh Season, l’international brésilien a croisé Frank Warren, promoteur réputé de boxe. L’Anglais est fan d’Arsenal a a démarché Neymar pour qu’il signe en faveur de l’équipe entraînée par Mikel Arteta. « C’est l’homme. Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal ».

«Tu ne veux pas venir à Arsenal ? Nous avons besoin de toi»

De quoi rendre hilare Neymar qui a simplement répondu un « Oui ? ». Frank Warren lui a demandé s’il était intéressé ou non. « Tu ne veux pas venir à Arsenal ? Nous avons besoin de toi ». Reste à savoir si Neymar acceptera une telle invitation et si les dirigeants d’Arsenal prendront cette direction pour le mercato estival à venir. Le feuilleton Neymar est d’ores et déjà lancé.