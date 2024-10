Mercato : Kolo Muani sacrifié, le PSG a trouvé son successeur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté 90M€ durant l'été 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais justifié l'investissement consenti par le PSG pour son transfert. Attendu au tournant pour sa deuxième saison à Paris, l'ancien Nantais ne convainc toujours pas, ce qui relance les rumeurs de transfert à son sujet. Et alors que Kolo Muani ne sera pas retenu, le PSG aurait déjà identifié l'attaquant qui pourrait le remplacer. Et il s'agit encore d'un joueur français.

Lors du mercato estival 2023, le PSG a acté sa grande révolution en se séparant de plusieurs joueurs majeurs. Lionel Messi et Sergio Ramos n'ont pas été prolongés tandis que Neymar et Marco Verratti ont été vendus respectivement en Arabie Saoudite et au Qatar. Le message est clair, fini le recrutement de stars, place à un projet axé sur des joueurs prometteurs, et le plus souvent possible français. C'est ainsi que dans les dernières secondes du mercato, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 90M€ pour le transfert Randal Kolo Muani dont le profil entre dans le nouveau projet du club de la capitale.

Kolo Muani poussé au départ l'été prochain ?

Cependant, dans les faits, tout est beaucoup plus compliqué. Randal Kolo Muani ne s'est effectivement jamais imposé au PSG, et après une première saison décevante, il était attendu au tournant. Mais cette saison, c'est encore pire. En effet, l'attaquant français ne répond pas aux attentes, au point que Luis Enrique lui préfère régulièrement des profils de faux 9 à l'image de Marco Asensio ou encore Lee Kang-In. Et désormais, le départ de Randal Kolo Muani n'est plus un sujet tabou au PSG qui lui cherchera probablement une porte de sortie. Mais jamais contre une somme de 90M€.

Marcus Thuram pour le remplacer ?

Quoi qu'il en soit, le PSG envisage donc un changement à ce poste, et selon les informations de TMW, la vente de Randal Kolo Muani pourrait financer en partie l'arrivée d'un autre attaquant, à savoir Marcus Thuram. Le club de la capitale s'intéresserait effectivement au profil de l'avant-centre de l'Inter Milan, meilleur buteur de Serie A, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 85M€. Autrement dit, un attaquant de l'équipe de France pourrait en chasser un autre au PSG.