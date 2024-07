Mercato : Un transfert de l’OM déclenche un clash inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l’OM a bouclé une quatrième recrue avec la signature de Pierre-Emile Höjberg, prêté par Tottenham avec option d’achat. Un recrutement qui n’a pas plus à tout le monde, notamment à Grégory Schneider qui regrette que Jordan Veretout soit écarté par le club marseillais. Ce qui a provoqué la réaction d’un autre journaliste.

Ces derniers jours, l'OM a officialisé l'arrivée de Pierre-Emile Höjberg sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Tottenham. Une arrivée qui semble sceller l'avenir de Jordan Veretout dont le départ se confirme sérieusement. Et Grégory Schneider a du mal à comprendre ce choix.

Schneider doute du transfert d'Höjberg

« Amis marseillais : Veretout conviendrait à TOUS les coachs, De Zerbi compris. Il rend un nombre de services... Moyen plus partout, c'est précieux. Donc, ceux qui me parlent de "choix de l'entraîneur" n'y comprennent rien », a écrit le journaliste de Libération sur son compte X (ex-Twitter). Une sortie qui a fait halluciner Dave Appadoo qui se réjouit de la signature de Pierre-Emile Höjberg.

«Je trouve que la capacité d’attraction de l’OM, elle est fabuleuse, quoi qu’en dise Grégory Schneider»

« On parle de (Pierre-Emile) Höjberg qui vient de Tottenham, qui est un top 4, top 5 régulier de Premier League. De quoi on parle ? Tu me dis que c’est une pipe ? Tu plaisantes, j’espère ! C’est un joueur qui a joué je ne sais pas combien de matchs de Ligue des Champions. Ce que je retiens, c’est que l’OM, qui ne joue pas de Coupe d’Europe, a la capacité d’attirer un joueur qui vient de Premier League, le meilleur championnat du monde, qui vient d’un top club de Premier League, qui ne vient pas de subir 2 fois les croisés (en référence à Kevin Strootman, ndlr). Je trouve que la capacité d’attraction de l’OM, elle est fabuleuse, quoi qu’en dise Grégory Schneider ici présent », a expliqué le journaliste de France Football au micro de La Chaîne L’EQUIPE.