Mercato : Un transfert de dernière minute au PSG ?

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG a enfin pu se débarasser d'Hugo Ekitike. Indésirable, l'attaquant de 21 ans a été prêté à l'Eintracht Francfort. Le club de la capitale souhaitait également se séparer de Layvin Kurzawa. Mais si le marché vient de fermer ses portes en France, il y aurait toujours une possibilité de voir le latéral gauche de 31 ans partir.

Plutôt discret sur le mercato cet hiver, le PSG a malgré tout bouclé quelques coups. Le club de la capitale s’est attaché les services de Lucas Beraldo, et l’arrivée de Gabriel Moscardo est programmé à cet été. Mais dans le sens des départs il y a également eu un peu de mouvement. Ayant prêté Cher Ndour à Braga et Noha Lemina à Wolverhampton, le PSG a aussi réglé un départ inespéré avec celui d’Hugo Ekitike.

Le PSG s'est enfin débarrassé d'Ekitike

Écarté du groupe depuis l’été dernier, l’attaquant de 21 ans a enfin fait ses valises et quitté la formation parisienne. Hugo Ekitike a été prêté à l’Eintracht Francfort et une option d’achat presque obligatoire de 30M€ a été incluse dans le deal. Le PSG espère désormais se débarrasser de Layvin Kurzawa. Et si le marché des transferts est fermé en France, il y aurait néanmoins une possibilité de le voir partir dans les prochaines heures.

Le départ de Kurzawa est encore possible ?