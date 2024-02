Mercato : Luis Enrique a bloqué un transfert au PSG

Axel Cornic

Le mercato hivernal est terminé et il y a eu pas mal de mouvements au Paris Saint-Germain notamment avec le départ d’Hugo Ekitike lors de la dernière journée. Mais la liste des partants aurait pu être plus longue en ce mois de janvier, si Luis Enrique ne s’en était pas mêlé.

Le PSG a continué sur sa lancée de l’été et s’est séparé de quelques indésirables lors de mercato de janvier. C’est le cas avec Hugo Ekitike, qui ne jouait plus et qui a finalement été prêté à l’Eintracht Francfort.

Ekitike part en Allemagne

L’attaquant français pourrait bien rapporter 30M€ au PSG, qui en avait déboursé à peu près pareil pour le débaucher du Stade de Reims. Plusieurs médias assurent que cette option serait très facile à lever, puisqu’elle serait liée à des objectifs facilement atteignables, ce qui assure donc un gain net au club de la capitale.

Soler aurait pu partir en Turquie, mais...

Un autre joueur du PSG aurait pu faire ses valises en mois de janvier, puisque d’après les informations d’Abdellah Boulma, Carlos Soler était dans le viseur de Besiktas. C’est pourtant Luis Enrique, qui semble tout particulièrement apprécier le joueur espagnol, qui l’aurait retenu au PSG.