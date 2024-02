Mercato - PSG : Stratagème révélé pour ce transfert XXL

Axel Cornic

L’été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait bien devenir l’acteur principal du mercato, surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants souhaiteront sans aucun doute frapper quelques énormes coups pour définitivement tourner la page et les nouvelles recrues pourraient bien venir de Serie A, avec Victor Osimhen et Rafael Leão que Luis Campos connait très bien.

Plus les semaines passent et plus le scénario d’un départ de Kylian Mbappé se précise. Le contrat de la star française se termine en effet le 30 juin prochain et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’aucune décision n’a encore été prise, le PSG se prépare au pire.

Retour en Ligue 1 pour Leão ?

Plusieurs médias français comme étrangers ont en effet annoncé que les Parisiens auraient commencé à tâter le terrain pour trouver le ou les remplaçants de Kylian Mbappé. Ainsi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le PSG aurait notamment approché l’AC Milan, pour se renseigner au sujet de Rafael Leão. Ce dernier, serait une recrue parfaite pour occuper l’aile gauche de l’attaque parisienne et possède une clause de départ fixée à 175M€.

Le Napoli attend le PSG pour Osimhen