Mercato : Un transfert à 15M€ va échapper au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG est allé recruter Bradley Barcola du côté de l’OL. Ce transfert s’est avéré être une réussite et le club de la capitale a donc eu envie de s’offrir un autre Lyonnais cet été, en la personne de Rayan Cherki. Mais le Français ne va finalement pas rejoindre Paris, puisqu’il devrait prendre la direction de Dortmund contre un chèque de 15M€.

Après une saison 2023-2024 très réussie, le PSG compte faire encore mieux l’année prochaine. Pour cela, Luis Enrique aura besoin de plusieurs renforts. Luis Campos a déjà commencé à s’activer, puisqu’il a bouclé l’arrivée de Matvey Safonov. Ce dernier viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Pour s’offrir les services de l’international russe, Paris a signé un chèque d’environ 20M€ à Krasnodar.

Cherki ne sera pas le prochain renfort du PSG

Après avoir mis la main sur un nouveau gardien de but, le PSG veut renforcer son secteur offensif. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale surveillait notamment Rayan Cherki, qui va quitter l’OL cet été. Luis Campos et Luis Enrique étaient très intéressés par le joueur de 20 ans, mais d’après les informations de RMC Sport et L’Équipe , le Lyonnais va faire faux bon à Paris et s’engager avec le Borussia Dortmund.

Dortmund va payer 15M€ pour Cherki