Mercato : Un rêve impossible au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG est déjà parvenu à chiper une pépite du FC Barcelone en la personne de Xavi Simons à l’été 2019. Le dossier Gavi, qui titillerait le président Nasser Al-Khelaïfi, serait toutefois en grand danger et bien différent de l’opération Simons. La preuve, le Barça planifierait un contrat flambant neuf pour son talent issu tout droit de La Masia.

Blessé au genou depuis novembre 2023, Gavi est sur le chemin du retour. Le milieu de terrain de 20 ans formé à la réputée Masia du FC Barcelone ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG.

Mercato : La presse italienne envoie «un grand attaquant» au PSG https://t.co/M3VUhXurzO pic.twitter.com/J12GO2kxgw — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Le PSG pense depuis un moment au recrutement de Gavi

Pendant le mercato estival de 2023, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient discuté de la possibilité d’attirer Gavi au PSG comme L’Équipe le confiait en avril dernier. Le président et le conseiller football du club de la capitale apprécieraient tout particulièrement le profil du milieu de terrain polyvalent du FC Barcelone, capable d’être l’une des pièces-maîtresses du nouveau projet sportif du Paris Saint-Germain à leurs yeux. Néanmoins, une clause à 1 milliard d’euros a été incluse dans le contrat de Gavi, forçant donc le PSG à trouver un accord au prix fixé par le FC Barcelone et rien d’autre.

Le Barça veut boucler la prolongation «prioritaire» de contrat de Gavi

D’autant plus que le FC Barcelone ne semble clairement pas être dans l’optique de se séparer de Gavi. En effet, le club blaugrana se préparerait au retour à la compétition de son jeune milieu de terrain et dans les bureaux de la direction, on en ferait de même pour sa situation contractuelle d’après le post X du journaliste Fabrizio Romano. Lié par son bail au Barça jusqu’en juin 2026, Gavi serait considéré comme étant une partie cruciale du projet sportif porté par l’entraîneur Hans-Dieter Flick. Le renouvellement de son contrat serait considéré comme étant prioritaire dans les hautes sphères du FC Barcelone. Le PSG peut donc faire une croix sur le dossier Gavi.