Mercato : Un problème est révélé pour la prochaine recrue de l'OM

Après Jeffrey de Lange, l’OM devrait prochainement annoncer l’arrivée d’un nouveau gardien de but en la personne de Geronimo Rulli. Le portier de 32 ans va rallier Marseille en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un montant oscillant entre 3M€ et 4M€. Selon un journaliste l’ayant bien connu à Montpellier, l’Argentin possède quelques défauts à gommer dans sa panoplie.

L’OM souhaite conclure son mercato estival en beauté. A la recherche d’un gardien de but alors que Pau Lopez est tout proche de la sortie, le club phocéen a récemment conclu l’arrivée de Jeffrey de Lange en provenance de Go Ahead Eagles contre 2M€. Mais le Néerlandais devrait surtout être la doublure de Geronimo Rulli, qui est attendu prochainement dans la cité phocéenne.

« Il est exceptionnel dans ce domaine »

En effet, l’Argentin va s’engager en faveur de l’OM contre un montant compris entre 3M€ et 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le gardien de but de 32 ans ne débarque pas en terres inconnues, puisque ce dernier a évolué en prêt du côté de Montpellier lors de la saison 2019-2020. Auprès du Phocéen, un journaliste montpelliérain qui a souhaité rester anonyme, s’est exprimé sur les qualités et les défauts de Geronimo Rulli : « Ce qui m'a impressionné chez lui, ce sont ses arrêts réflexes sur sa ligne ; il est exceptionnel dans ce domaine. Il est rapide et efficace pour les arrêts réflexes et les pénaltys », a d’abord confié ce dernier.

« Ses relances n'étaient pas extraordinaires »

« En revanche, ses sorties aériennes étaient moins maîtrisées à l'époque, bien qu'il ait peut-être progressé depuis », poursuit-il. « Son jeu au pied n'était pas son point fort, mais il avait une certaine culture du jeu au pied en venant d'Espagne. Ses relances n'étaient pas extraordinaires, mais ce n'était pas catastrophique non plus. Globalement, ses points faibles n'étaient pas énormes, et ses sorties aériennes n'étaient pas totalement défaillantes ». Reste à savoir si Rulli sera capable d’évoluer sur ces points faibles...