Mercato : Un joueur s’annonce à l’ASSE la saison prochaine

L'ASSE évoluera dans l'élite la saison prochaine. En battant le FC Metz, les Verts se sont offerts le droit d'évoluer en Ligue 1. Avec le rachat du club stéphanois par le groupe Kilmer Sports Ventures, il faut s'attendre à du mouvement. Mais certains cadres, déjà présents en Ligue 2, ont d'ores et déjà fait connaitre leurs intentions.

Club emblématique du championnat de France, l'ASSE est de retour en Ligue 1. Le club stéphanois, tout juste vendu à Kilmer Sports Ventures, a vaincu, coup sur coup, Rodez et le FC Metz pour se frayer une place dans l'élite.

« On a réussi le Graal »

Présent sur le plateau de Radio Balances , Mathieu Cafaro est revenu sur cette saison exceptionnelle. « On a réussi le Graal sur un projet de deux ans. On a réussi à remonter le club en L1, c’était dans le deal quand j’ai signé il y a deux ans. On peut dire que le pari est réussi ! » a confié le joueur de l'ASSE.

Cafaro annonce la couleur pour son avenir