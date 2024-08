Mercato : Un joueur part au clash pour son transfert au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, la presse italienne a révélé que le PSG s’intéressait de près au profil d’Ademola Lookman. L’ailier de 26 ans aurait donc tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Alors que l’Atalanta Bergame affronte Lecce ce lundi, le Nigérian aurait personnellement demandé à ne pas être dans le groupe au vu de l’intérêt parisien à son égard.

De quoi sera faite la suite du mercato estival du PSG ? Après l’officialisation de Désiré Doué ce samedi, le club parisien aurait d’ores et déjà trouvé une nouvelle piste offensive. A la recherche d’un nouvel élément pour son attaque suite à la blessure de Gonçalo Ramos, Paris apprécierait fortement le profil d’Ademola Lookman.

Le PSG s’intéresse à Ademola Lookman

Élément fort de l’Atalanta Bergame la saison passée, le joueur de 26 ans formé en Angleterre n’est clairement pas insensible à l’intérêt parisien à son égard annonce ce dimanche la Gazzetta Dello Sport. Cet intérêt du PSG pour le Nigérian a depuis été confirmé par de nombreux médias transalpins, alors que du côté de la Dea, on s’apprête à reprendre du service en championnat.

Le Nigérian a snobé son propre club

Ce lundi (18h30), l’Atalanta affronte Lecce pour la première journée de Serie A. Ce dimanche, le club bergamasque a dévoilé le groupe convoqué pour ce premier rendez-vous de la saison et Ademola Lookman n’a pas été convoqué. D’après les indiscrétions de Sky, le joueur de 26 ans a personnellement demandé à ne pas être de la partie. Et pour cause, ce dernier serait au courant de l’intérêt que lui porte le PSG. Affaire à suivre...