Mercato : Un joueur «extraordinaire» est annoncé à l’OM

Pour ses débuts en match officiel avec l’OM, Mason Greenwood n’a pas fait les choses à moitié. L’ailier anglais s’est offert un doublé sur la pelouse de Brest lors de la large marseillaise (5-1). Et ce n’est pas pour déplaire à Roberto De Zerbi qui s’enflamme pour son joueur après sa première prestation de la saison.

C'est ce qu'on appelle des débuts remarqués. Titulaire à Brest ce samedi, Mason Greenwood a brillé, inscrivant un doublé lors de la très large victoire de l'OM en Bretagne (5-1). Par conséquent, Roberto De Zerbi n'a pas manqué de s'enflammer pour son ailier et de se réjouir qu'il ait fait taire la polémique.

De Zerbi s'enflamme pour Greenwood

« Greenwood est un joueur différent, un joueur d'un niveau extraordinaire. Je suis content qu'il ait marqué, ainsi toutes les polémiques qui ont précédé l'arrivée de Greenwood nous laisseront vivre un peu plus tranquillement, parce que sinon j'aurais été attaqué par les controverses. Nous avons pris une décision qui a été considérée, pas seulement footballistiquement », assure le technicien italien en conférence de presse, avant de revenir plus en détails sur la prestation de ses joueurs.

«Greenwood est un joueur différent, un joueur d'un niveau extraordinaire»

« Je ne change pas mon ADN, ce que je pense, ce que je veux de mon équipe, mais chaque entraîneur doit un peu s’adapter aux caractéristiques des joueurs. Luis Henrique, (Mason) Greenwood, Elye Wahi font mal mais ils ont aussi les qualités pour garder le ballon, donner le tempo du jeu. Avoir le ballon, veut dire préparer la phase défensive, faire sortir du match l’adversaire, tant de choses que l’on fera mieux dans le futur. Maintenant que l’on a gagné 5-1, je peux vous le dire : Merlin n’est pas un milieu, Kondogbia et Rongier sont des joueurs différents, Wahi ne s'est entraîné vraiment qu’un jour avec nous, Derek Cornelius a fait une mi-temps à Augsbourg... On est forcé de jouer les matches de championnat comme s’ils étaient des amicaux parce qu’on n’a pas eu le temps pour essayer, tester. Donc tout est plus difficile, mais quand ça réussit c’est encore plus beau », ajoute Roberto De Zerbi.