Mercato : Un «joueur exceptionnel» va signer au PSG ?

Engagé dans plusieurs négociations pour prolonger certains cadres, le PSG discute notamment avec Nuno Mendes, qui pourrait donc signer un nouveau bail à Paris. Une situation qui doit réjouir Luis Enrique, qui ne cache pas qu’il apprécie grandement le profil du latéral portugais qu’il qualifie de «joueur exceptionnel».

Lancé dans de nombreuses négociations pour prolonger plusieurs cadres dont Nuno Mendes dont le contrat s'achève en 2026. Et le latéral gauche du PSG a d'ailleurs été encensé par Luis Enrique qui ne tarit pas d'éloges pour son joueur.

Nuno Mendes discute pour prolonger au PSG

« C’est très facile à définir. C’est un latéral avec des qualités techniques et physiques top, avec selon moi une bonne interprétation du jeu et encore une grosse marge de progression. Il est encore très jeune, même s’il joue au plus haut niveau depuis plusieurs années », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

Luis Enrique adore son profil

« Pour lui, nous essayons de trouver pour lui un positionnement en attaque et en défense qui puisse apporter le plus possible à l'équipe. Quand il attaque, c’est un joueur qui fait des différences grâce à sa vitesse, sa qualité, ses centres. J’espère pouvoir lui apporter des choses positives pour qu’il puisse évoluer en tant que joueur au niveau offensif et défensif, mais on parle bien entendu d’un joueur exceptionnel et remarquable », ajoute Luis Enrique.