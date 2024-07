Mercato : Un joueur du PSG veut partir, il fait une annonce

La rédaction

L’effectif du PSG va connaître plusieurs changements cet été. Des éléments pourraient rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes, à l’instar de João Neves et Victor Osimhen, mais d’autres quitteront la capitale. Placé dans le loft par les Franciliens au cours des derniers jours, Renato Sanches se voit ouvertement indiquer la porte de sortie par les dirigeants. Le Portugais pourrait revenir dans son ancien club.

L’actualité mercato du PSG concerne surtout les potentiels renforts qui pourraient rejoindre l’effectif de Luis Enrique, mais certains joueurs ont de grandes chances de quitter les Champions de France dans les prochaines semaines. Parmi les candidats à un départ, figure Renato Sanches. Le milieu de terrain passé par le Bayern Munich s’est vu placer dans le loft par les Rouge et Bleu et a de grandes chances de rejoindre une autre écurie cet été. Rui Costa, président du Benfica, s’est exprimé sur un possible retour du joueur de 26 ans.

Rui Costa ouvert au retour de Renato Sanches

Dans des propos rapportés par Bola Na Rede, Rui Costa s’est exprimé sur les cas de Renato Sanches et João Félix, qui pourraient faire leur retour au sein de leur club formateur : « Il n'y a pas que Di María qui est revenu, il y a aussi Gonçalo Guedes. Ce que nous voulons, ce sont de bons joueurs et si nous pouvons avoir des joueurs qui connaissent aussi l'endroit et le football portugais, c'est un avantage. Tout ça, tous ces noms, n'est que spéculation, cela fait partie du mercato. »

Changements à venir au Benfica

Rui Costa a également évoqué le cas de João Neves. Le président du club portugais a confirmé des négociations pour le milieu de terrain, mais également le fait qu’il y aurait des changements au sein de l’effectif de l’écurie lisboète : « Comme je l'ai dit pour João Neves et pour tous les autres joueurs, des négociations sont en cours. L'équipe de Benfica ne va pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Il y aura probablement des départs, et comme nous serons toujours attentifs au marché, il y aura peut-être même d'autres arrivées. »