Mercato : Un gros transfert se prépare au PSG !

Si de nombreux noms se voient associés au PSG ces derniers jours, les pensionnaires du Parc des Princes verront également plusieurs éléments quitter la capitale cet été. Cette semaine, c’est Manuel Ugarte qui semble de plus en plus se rapprocher de Manchester United. Et effectivement, le milieu de terrain uruguayen serait bien proche de rejoindre les Red Devils et la Premier League.

Arrivé l’été dernier au PSG, Manuel Ugarte semble déjà proche de la fin de son aventure parisienne. Auteur de performances prometteuses au début de la saison passée, le joueur de 23 ans a ensuite vu son temps de jeu se réduire par Luis Enrique, ne disputant que 23 minutes au cours des matchs à élimination directe des Franciliens en Ligue des Champions. Conservant une certaine cote sur le marché, l’ancien du Sporting Portugal serait proche de Manchester United.

Manuel Ugarte veut rejoindre Manchester United

Passant le plus clair de son temps sur le banc de touche au PSG, Manuel Ugarte serait convaincu par le projet proposé par Manchester United, d’après Fabrizio Romano et Florian Plettenberg. L’Italien précise même que le milieu de terrain serait tombé d’accord avec les Red Devils il y a de cela plusieurs jours.

Le PSG et Manchester United proches d’un accord

Autre grosse information concernant l’avenir de Manuel Ugarte : l’avancement des négociations entre le PSG et Manchester United. Foot Mercato affirme qu’un accord serait proche entre les deux écuries. Une version que confirment Fabrizio Romano et Florian Plettenberg, le premier cité précisant qu’il ne suffira que de quelques jours pour voir l’affaire être définitivement réglée.