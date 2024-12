Mercato : Un joueur du PSG prêt à claquer la porte !

Axel Cornic

Le mercato hivernal pourrait être animé au Paris Saint-Germain, surtout sur le front des départs. Luis Enrique a quelques indésirables et Randal Kolo Muani en fait partie, puisqu’il n’a pas joué la moindre minute depuis le début du mois de décembre, avec d’ailleurs une exclusion du groupe pour les trois derniers matchs de l’année.

Les choix de Luis Enrique ont beaucoup fait parler lors de la première partie de saison, faisant quelques victimes. C’est le cas avec Randal Kolo Muani, qui n’a que très peu joué sous les ordres de l’Espagnol et donc le départ semble être devenu une évidence au PSG.

« Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela »

Une évidence, mais pas pour tout le monde ! Il y a quelques semaines pourtant, le principal intéressé excluait cette option, assurant vouloir rester au PSG. « Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela. Je veux continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même » avait confié Randal Kolo Muani, sur Téléfoot.

Kolo Muani aurait changé d’idée

Finalement, la réalité des choses semble l’avoir rattrapé. D’après les informations de Tuttosport, Kolo Muani aurait compris qu’il n’a plus sa place au PSG, en tout cas tant que Luis Enrique sera sur le banc. Lui et son entourage auraient donc commencé à tâter le terrain pour essayer de trouver une solution en vue du mercato de janvier. Va pourrait être en Angleterre, puisque nous vous avons parlé sur le10sport.com d’un possible prêt à Manchester United.