Mercato : Un joueur du FC Nantes annonce son départ !

La rédaction

Antoine Kombouaré l'a annoncé, c'est un mercato agité qui se dessine au FC Nantes. Ce samedi soir, c'est un départ qui a été annoncé avec Mohamed Achi, jeune pousse nantaise, qui quitte la Beaujoire. Le joueur de 22 ans a fait ses adieux sur les réseaux sociaux devrait s’engager avec Rodez, en Ligue 2.

Le FC Nantes se sépare de l’un de ses espoirs. Formé chez les Canaris, Mohamed Achi a fait ses adieux à l’écurie jaune et verte. En huit saisons passées chez les Nantais, le joueur de 22 ans n’est parvenu qu’à disputer 3 petits matchs de Ligue 1, et décide donc de tenter sa chance ailleurs. Il a annoncé la nouvelle aux supporters via un message posté sur son compte Instagram. Si le natif de Bondy ne précise pas sa nouvelle destination, Ouest-France croit savoir qu’il s’agit de Rodez, en Ligue 2. Nantes garderait tout de même un pourcentage sur une potentielle future revente du joueur.

Mercato - FC Nantes : Kombouaré appelle un attaquant pour son transfert https://t.co/zahBTWP9m7 pic.twitter.com/XqQpmVVaFQ — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

« il est temps pour moi de vous dire au revoir »

Sur son compte Instagram, Mohamed Achi a exprimé son émotion de quitter le FC Nantes. Le Français a d’abord insisté sur l’expérience qu’il aura acquise durant son passage : « Après huit années passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir et de tourner cette grande page de ma vie. Huit années faites de haut et de bas, huit années qui m’auront permis de rendre fiers mes proches et notamment ma mère. Mais surtout huit années qui m’auront fait grandir et devenir un homme. »

« C’est en partie grâce à vous que j’ai pu réaliser cet objectif »

Dans la suite de son message, Mohamed Achi a tenu a remercier le peuple nantais, n’oubliant pas les supporters : « C’est plein d’émotion que j’écris ces mots, lorsque je me remémore tous les moments inoubliables que j’ai pu vivre ici.Pour cela, je tenais à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes que j’ai croisées durant cette longue aventure, staffs, éducateurs, supporters et surtout coéquipiers qui sont devenus de vrais amis pour certains. C’est en partie grâce à vous que j’ai pu réaliser cet objectif, qui était de jouer avec ce maillot, dans ce magnifique stade de la Beaujoire. UN GRAND MERCI. »