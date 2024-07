Mercato : Un joueur du Barça veut plomber le PSG !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone et le PSG se livreraient une nouvelle bataille sur le marché des transferts. The Athletic affirme ces dernières heures que le Paris Saint-Germain se serait renseigné sur la situation autour de l’avenir de Nico Williams à l’Athletic Bilbao. Néanmoins, les joueurs du FC Barcelone utilisent les médias pour parvenir à leurs fins.

Nico Williams est certes contractuellement lié à l’Athletic Bilbao jusqu’en juin 2027 avec une clause libératoire comprise entre 55 et 60M€. Toutefois, le Paris Saint-Germain semble être prêt à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier chaud sur lequel le FC Barcelone travaille depuis plusieurs semaines. The Athletic a confié ce mardi que le club de la capitale aurait à coeur de tenter sa chance avec l’ailier de l’Espagne et de l’Athletic Bilbao. Des premiers renseignements auraient été pris par le PSG d’après The Athletic pour le transfert de Nico Williams.

«Ce qui est évident est que ce serait une grande recrue», Pedri évoque la venue de Nico Williams au Barça

Par l’intermédiaire de The Residency, application via laquelle une personne peut répondre aux questions des internautes, Pedri a fait un point sur le feuilleton Nico Williams qui anime le mercato ces dernières semaines. Milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri ne dirait pas non à l’éventualité de retrouver Williams qu’il côtoie déjà en sélection avec La Roja. « Je n’ai pas la réponse à cette question. Ce qui est évident est que ce serait une grande recrue pour le Barça. L’Euro a prouvé de quoi il est capable ».

«Tout le monde aime jouer avec ses amis dans son équipe, donc bien sûr que oui»

Pedri n’est pas le seul joueur du FC Barcelone à avoir effectué un appel du pied à Nico Williams. La sensation espagnole Lamine Yamal (17 ans), qui a remporté l’Euro aux côtés de Pedri et de Nico Williams, a lui aussi réclamé la venue de l’ailier de l’Athletic Bilbao au Barça. « Si j’aimerais avoir Nico avec moi en club ? Tout le monde aime jouer avec ses amis dans son équipe, donc bien sûr que oui ».