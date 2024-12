Mercato : Un international marocain à l’OM, c’est la douche froide

Axel Cornic

Formé à l’OGC Nice, Reda Belahyane explose cette saison en Serie A sous les couleurs de l’Hellas Verona et attise de plus en plus de convoitises. C’est le cas avec l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi aimerait voir une nouvelle recrue venir renforcer son milieu de terrain lors du mercato de janvier.

Si le dernier mercato a été prolifique, avec plus d’une dizaine de recrues, Roberto De Zerbi ne semble pas totalement satisfait. Le coach de l’OM aimerait voir quelques joueurs en plus débarquer cet hiver et cela concernerait notamment le milieu de terrain, avec plusieurs pistes évoquées en Serie A.

Tout le monde s’arrache Reda Belahyane

Si ces derniers jours on parle beaucoup de Nicolo Fagioli de la Juventus, c’est un objectif un peu moins bling-bling que viserait l’OM. Il s’agirait de Reda Belahyane, qui après avoir fait ses classes à l’OGC Nice est en train de prendre une toute nouvelle envergure à l’Hellas Verona. Mais les Marseillais n’ont pas été les seuls à avoir été impressionnés par son talent.

La Lazio passe la vitesse supérieure

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, la Lazio semble tout particulièrement décidée à rafler la mise et à doubler l’OM. L’agent de Belahyane aurait en effet rencontré les dirigeants du club romain et le président Claudio Lotito utiliserait en coulisses ses excellentes relations avec son homologue de l’Hellas Verona, pour essayer de prendre de vitesse la concurrence.