Mercato : Un gros renfort de l’OM déjà validé par Guardiola !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM a tiré le gros lot. Pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc, le club marseillais a jeté son dévolu sur Roberto de Zerbi. Présent à Brighton la saison dernière, le technicien avait reçu les louanges de nombreux compères, notamment de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et de Jürgen Klopp.

L’OM a mis du temps avant de trouver son nouvel entraîneur. Après avoir exploré les pistes Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le club marseillais a jeté son dévolu sur Roberto de Zerbi. Un technicien qui s’est forgé une solide réputation, notamment en Premier League. Le visage montré par Brighton la saison dernière a impressionné de nombreux coachs, notamment Pep Guardiola.

OM : Le vestiaire dévoile le secret de De Zerbi ! https://t.co/n2lMrR3hUc pic.twitter.com/oPAMVsRhq8 — le10sport (@le10sport) August 13, 2024

Guardiola lui avait tiré son chapeau

La saison dernière, le coach de Manchester City avait rendu un hommage appuyé à Roberto de Zerbi. « Mon admiration pour lui grandit chaque saison. Brighton a connu d'autres problèmes. Beaucoup de joueurs importants ont été vendus, comme Colwill, Mac Allister et Caicedo. Ce sont des joueurs très importants. Ils ont eu de nombreuses blessures tout au long de la compétition. Mais leur façon de jouer est toujours là. Il fait un travail incroyable à Brighton ! » avait déclaré Guardiola. Mais le technicien espagnol n’est pas le seul à couvrir l’Italien d’éloges.

Les mots élogieux de Klopp

A la tête de Liverpool la saison dernière, Jürgen Klopp avait aussi été impressionné par le travail entrepris par De Zerbi. « Roberto fait un travail incroyable là-bas et c'est un match différent contre Brighton, définitivement. Le premier match a été surprenant – je pense que nous étions le premier adversaire après son arrivée au club, si je ne me trompe pas, et nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous attendre. Nous savions comment il jouait dans son ancien club, nous savions ce que Graham [Potter] a fait, mais personne ne savait à quoi cela ressemblerait à la fin et c'était assez impressionnant de voir à quelle vitesse il a mis l'équipe sur son chemin. Depuis, ça n'a fait que s'améliorer, c'est vraiment impressionnant. C'est une autre façon de jouer au football. » avait confié le technicien allemand. Et aujourd’hui, c’est au tour de l’OM d’en profiter.