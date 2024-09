Mercato : Un «grand joueur» brille au PSG !

Thomas Bourseau

Arrivé en milieu de saison dernière, Lucas Beraldo a quelques matchs à son compteur au PSG. Déjà utilisé pour sa polyvalence pendant l’exercice précédent, le défenseur brésilien de 20 ans continue de combler Luis Enrique sur ce point. Marquinhos s’est d’ailleurs enflammé dimanche à Lille sur le niveau et l’avenir de son collège défenseur.

Les deux uniques apparitions de Lucas Beraldo en Ligue 1 cette saison suffisent à parfaitement cerner le personnage et ses capacités. Le défenseur central brésilien de 20 ans polyvalent et l’a démontré dimanche dernier sur la pelouse du LOSC (3-1) de par son alignement dans le onze de départ du PSG au poste de latéral gauche.

«Le coach apprécie sa versatilité»

Défenseur central de formation, Lucas Beraldo peut facilement varier aux deux postes à la guise de son entraîneur et de la tactique mise en place par ses soins. Cette liberté de choix plaît grandement à Luis Enrique comme Marquinhos l’a fait savoir en zone mixte après la victoire du PSG à Lille. « Le coach apprécie sa versatilité. Il a beaucoup plus de maturité, avec de l’expérience ».

«C’est déjà un grand joueur et il va encore s’améliorer»

Capitaine du PSG, Marquinhos (30 ans) a eu des mots forts envers son coéquipier et compatriote brésilien. A 20 ans, Lucas Beraldo est déjà un « grand joueur » à ses yeux et n’a pas atteint son plafond de verre. « Le coach essaye de lui donner de bonnes expériences pour qu’il puisse jouer et s’adapter. C’est déjà un grand joueur et il va encore s’améliorer ».