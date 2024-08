Mercato : Un Golden Boy échappe à l’OM ?

Thomas Bourseau

Après près d’une décennie passée à Manchester United, Anthony Martial (28 ans) n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied quand bien même il bénéficie du statut d’agent libre. L’OM se serait penché sur sa situation qui était bien trop délicate à assumer financièrement parlant. Explications.

Le mercato touche à sa fin puisque le rideau tombera sur le marché des transferts le 30 août prochain. Cependant, à huit jours du grand final, Anthony Martial est toujours un agent libre. Et il semble que cette situation ne soit pas due à un manque d’intérêts, mais plutôt à la réticence de l’international français de revoir ses ambitions salariales à la baisse.

Sans club, Anthony Martial plaît toujours

Anthony Martial a passé neuf années de sa carrière à Manchester United où il a entamé son aventure en 2015, l’année de son titre de Golden Boy. Au fil du temps, la cote de Martial a baissé au vu de ses performances et blessures, mais ne s’est jamais éteinte. L’attaquant français formé à l’OL et passé par l’AS Monaco a d’ailleurs effectué un prêt au FC Séville en 2022 et a par moments été annoncé au PSG ainsi qu’à l’OM.

Anthony Martial ne vient pas à l’OM à cause de son salaire ?

Ces derniers temps, Anthony Martial aurait été approché par l’OM, en quête de renforts dans le secteur offensif cet été. Toutefois, les conditions salariales n’étaient absolument pas réunies pour que l’Olympique de Marseille puisse aller au bout de cette opération d’après 90min. Et il se trouverait que le club phocéen ne soit pas l’unique équipe à avoir fait ce constat économique…