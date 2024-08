Mercato - OM : Surprise, il réclame à De Zerbi et Benatia son transfert !

Thomas Bourseau

Le 30 août prochain marquera la fin du mercato estival qui se sera étendu sur deux longs mois. Une période qui a permis à l’OM de boucler les arrivées de neuf recrues, et potentiellement d’une dixième dans les jours à venir. Norwich a été démarché par l’Olympique de Marseille pour le prêt avec obligation d’achat de Jonathan Rowe qui, pour sa part, aurait communiqué son envie de signer à l’Olympique de Marseille à Roberto De Zerbi et Medhi Benatia.

Medhi Benatia et Pablo Longoria, en leurs qualités de conseiller sportif et de président de l’OM, continuent de fournir un travail acharné en coulisses afin de bâtir le meilleur effectif possible pour Roberto De Zerbi. Elye Wahi a été la 9ème recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Toutefois, les décideurs du club phocéen auraient à cœur de mettre la main sur un 10ème voire un 11ème renfort. La blessure de Faris Moumbagna, qui a contracté une rupture du ligament croisé du genou droit contre Brest samedi dernier (5-1) forcerait les représentants de l’OM à attirer un autre avant-centre. Neal Maupay est l’une des options à l’étude.

L’OM propose un prêt avec obligation d’achat à Norwich pour Rowe

En parallèle, et indépendamment du coup de tonnerre Faris Moumbagna, le comité directeur de l’OM lorgnerait Jonathan Rowe. Et ce, depuis quelque temps. L’ailier anglais de 21 ans ferait l’objet d’une offre de prêt d’une saison avec obligation d’achat pour un investissement global de 16M€ de la part de l’Olympique de Marseille comme divulgué par The Daily Telegraph. Norwich ne se montrerait pas réticent à l’idée de boucler une telle affaire au point qu'un accord soit même désormais imminent.

Jonathan Rowe a pris la parole auprès de l’OM pour partager sa volonté de signer

Et alors que Norwich a visiblement répondu favorablement à l’approche de l’OM pour Jonathan Rowe, le principal intéressé doit être aux anges. Selon La Provence, l’attaquant du club anglais ne dissimulerait pas ses envies de signer à l’OM. En privé, Rowe se serait même permis de communiquer à Medhi Benatia, conseiller sportif du club, et à Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, sa volonté de rejoindre le club phocéen. Et ce, à plusieurs reprises. Son souhait devrait ainsi être exaucé.