Mercato : Un énorme transfert est attendu au PSG

Depuis la première journée de Ligue 1, le PSG est privé de son numéro 9 titulaire à savoir Gonçalo Ramos, blessé contre Le Havre. Pour le remplacer, Luis Enrique a décidé d’opter pour un profil totalement différent puisqu’il utilise un faux neuf qui est soit Lee Kang-In soit Marco Asensio. S’en est trop pour Daniel Riolo qui réclame un 9 à Paris.

Durant le mercato estival, le PSG a fait le choix de ne pas recruter d'attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et malheureusement, le club de la capitale a perdu son seul numéro 9 dès la première journée de Ligue 1 avec la blessure de Gonçalo Ramos absent plusieurs mois. Par conséquent, Luis Enrique a décidé d'innover en installent un faux 9 avec à tour de rôle Marco Asensio et Lee Kang-In utilisés dans cette position. Dimanche soir contre l'OM, c'était même Ousmane Dembélé. Mais pour Daniel Riolo, ça ne peut pas durer.

Riolo veut un numéro 9 au PSG

« Le raté de Dembélé ? C'est toujours pareil, si tu as un vrai attaquant à cet endroit là peut-être qui la marque. On l'a vu hier soir avec le Barça, c'est bien un 9 (...) Je veux un numéro 9, mais Luis Enrique n'en veut pas. Kolo Muani n'existe plus, il ne veut plus en entendre parler, très bien. C'est se donner de l'importance, plus que les joueurs et plus que tout. C'est exaspérant », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

«Je veux un numéro 9, mais Luis Enrique n'en veut pas»

Un avis globalement partagé par Sidney Govou qui estime que le PSG a besoin d’un numéro 9. « Luis Enrique ? On peut reparler de la façon dont il gère son effectif qui pour moi pose soucis. Il persiste à jouer avec un faux neuf alors qu'il a pour moi des latéraux qui sont capables de donner des ballons dans l'axe pour un vrai numéro 9. C'est un coach comme ça qui persiste et campe sur ses idées. Je ne trouve pas que c'est judicieux de sa part », assure l’ancien joueur de l’OL sur le plateau du Canal Football Club.