Mercato : Un crack français va débarquer à l'OM ?

Ayant vendu Elye Wahi du côté de l’Eintracht Francfort ce vendredi, l’OM pourrait chercher à recruter un nouveau buteur d’ici la fin du mercato hivernal. Plusieurs pistes ont récemment été liées à Marseille à ce poste, et ce samedi, l’Equipe révèle que le club phocéen pourrait prochainement dégainer pour le phénomène français Mathys Tel (Bayern Munich).

Le mercato n’est clairement pas terminé du côté de l’OM. Désireux de perfectionner son effectif, le club phocéen a décidé de se séparer d’Elye Wahi. « C'est un autre joueur auquel je suis très lié. On arrive à un certain point où il faut prendre des décisions avec courage. Wahi sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il est fort, je ne change pas d'avis. Il m'a envoyé un très long message ce matin. On travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix », confiait ainsi Roberto De Zerbi à l’égard de l’attaquant de 22 ans, transféré contre 26M€ à l’Eintracht Francfort.

L’OM cherche un attaquant sur le mercato

Désormais, et comme le révélait le coach italien, la volonté de l’OM est de lui trouver un remplaçant : « Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant, assume De Zerbi. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver. » Plusieurs noms ont déjà été associés à l’OM, comme Santiago Gimenez (Feyenoord), Brian Brobbey (Ajax), ou encore Amine Gouiri (Rennes).

Marseille prêt à dégainer pour Mathys Tel

Mais à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, l’OM pourrait également foncer sur le jeune Mathys Tel. Barré par la concurrence au Bayern Munich, l’attaquant né en 2005 serait l’élément clé d’une possible arrivée de Christopher Nkunku (Chelsea) en Bavière. Si une fenêtre de tir venait à s’ouvrir concernant son départ, l’Equipe révèle que l’OM ainsi que l’Eintracht Francfort pourraient rapidement dégainer une offre.