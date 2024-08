Mercato : Un club français met l'OM sous pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à renforcer massivement son secteur offensif, l'OM explore de nombreuses pistes, notamment celle menant à Armand Laurienté. Un intérêt révélé par Giovanni Carnevali en personne. Le président de l'US Sassuolo a ainsi annoncé que l'OM était à l'affût pour l'ancien joueur de Lorient, mais c'est bien le LOSC qui aurait dégainé en premier.

Le mercato de l'OM est l'un des plus actifs des grands championnats européens. Et pour cause, avec la signature de Jeffrey de Lange, le club phocéen a porté son total à sept recrues ! Avant le portier néerlandais, ce sont Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius et Valentin Carboni qui avaient déjà à l'OM. Et pourtant, c'est encore loin d'être terminé à Marseille qui souhaite désormais massivement renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà étudiées.

L'OM dans le coup pour Laurienté

Et l'une d'entre elles avait été révélée par Giovanni Carnevali, président de l’US Sassuolo, en personne. Ce dernier confirmait ainsi que l'OM s'intéressait à Armand Laurienté alors que les Italiens ont été relégués en Serie B. « Il y a Marseille mais aussi Fenerbahçe avec Mourinho qui a été l'un des premiers à bouger. Mais il faut aussi penser à la valeur de ce jeune homme, qui est important pour nous. Il y a beaucoup de possibilités. Un chiffre ? Je ne sais pas. Cela pourrait être autour de 15 ou 20 millions d'euros », confiait Giovanni Carnevali. Mais l'OM n'est pas seul dans ce dossier.

Le LOSC dégaine une offre !

Et pour cause, selon les informations d'Aflredo Pedulla, la Lazio s'intéresse à Armand Laurienté, mais surtout, le LOSC aurait fait une offre à l'ancien joueur du FC Lorient. Par conséquent, la concurrence s'annonce rude pour l'OM dans ce dossier. Mais le club phocéen semble plus actif sur d'autres dossiers, à l'image des pistes menant à Elye Wahi ou encore Youssoufa Moukoko.