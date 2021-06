Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Un cadre du LOSC pourrait rejoindre Mourinho !

Publié le 14 juin 2021 à 10h25 par La rédaction

Élément clé du titre du LOSC en Ligue 1, José Fonte pourrait quitter Lille. Le défenseur portugais n'arriverait pas à s'entendre avec ses dirigeants sur une éventuelle prolongation.