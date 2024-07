Mercato : Un buteur vend la mèche pour son transfert à l'ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE aurait trouvé son prochain buteur en Nouvelle-Zélande. Formé chez les Wellington Phoenix, Ben Old serait sur le point de rejoindre la Ligue 1. Il pourrait imiter Yunis Abdelhamid, qui aurait déjà trouvé un accord. Silencieux depuis plusieurs jours, l'attaquant de 21 ans est sorti de son silence et a ouvert la porte à une arrivée en France.

L'ASSE devrait annoncer ses premières recrues estivales dans les prochaines heures. Laissé libre par le Stade de Reims, Yunis Abdelhamid serait parvenu à trouver un accord total avec le club stéphanois. A 36 ans, l'international marocain devrait devenir la première recrue de l'ère Kilmer Sports Ventures. Il pourrait être rejoint par un jeune buteur néo-zélandais du nom de Ben Old. Agé de 21 ans, le joueur de Wellington serait prêt à relever cet immense défi.

Mercato - ASSE : Une signature à 0€ est bouclée ! https://t.co/gL3jHbXqcJ pic.twitter.com/YSIQ51gnH4 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Ce buteur sort enfin du silence

Dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous , Ben Old est sorti de son silence et a confirmé son départ. « Le plus important pour moi est de trouver un endroit où je pourrai jouer. C'est la chose la plus importante. Je dois laisser mon ego de côté et ne pas me contenter de chercher le meilleur contrat si ce n'est pas un endroit où je pourrai jouer, me mettre en valeur et m'épanouir. Ce sera certainement un nouveau défi si c'est la voie que je choisis » a confié le joueur.

Ben Old s'annonce à l'étranger