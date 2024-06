Mercato : Un attaquant va recaler le PSG, il jubile à l’étranger !

Thomas Bourseau

Le PSG multiplie les pistes sur le marché des transferts à l’approche de l’ouverture du mercato estival afin de mettre la main sur un voire plusieurs attaquants. Lautaro Martinez serait une option étudiée en coulisses. Mais le Paris Saint-Germain semble aller au devant d’une grosse déception dans ce dossier.

Ces derniers jours, FC Inter News a relancé l’opération Lautaro Martinez (26 ans) du côté du PSG. Depuis février dernier, Sports Zone a communiqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour l’avant-centre de l’Inter tout juste sacré champion d’Italie. Le club de la capitale aurait sondé son agent Alejandro Camano dans l’optique de planifier un éventuel transfert au PSG.

C’est râpé pour le PSG, accord révélé entre l’Inter et Lautaro Martinez ?

Cependant, le journaliste Cesar Luis Merlo a vendu la mèche quant à l’avenir de Lautaro Martinez en s’appuyant sur les propos qu’auraient énoncés son agent. « Nous sommes parvenus à un accord de principe ». L’Inter va donc prolonger le contrat de l’attaquant argentin courant actuellement jusqu’en juin 2026, à moins d’un énorme rebondissement dans le feuilleton Lautaro Martinez.

