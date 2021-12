Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tuchel prêt à retrouver Rabiot à Chelsea ?

Publié le 14 décembre 2021 à 17h24 par B.C.

En difficulté à la Juventus, Adrien Rabiot serait dans le viseur de Chelsea, bien que Thomas Tuchel n’en ferait pas une priorité pour l’heure.