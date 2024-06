Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi dernier, le PSG annonçait sa première recrue estivale. Formé à Krasnodar, le gardien de but Matvey Safonov a été annoncé à Paris. Un transfert qui suscite quelques interrogations alors que le Quai d'Orsay entretient des relations glaciales avec la Russie. Mais malgré ces tensions, Vladimir Poutine aurait accueilli positivement cette opération.

Le remplaçant de Keylor Navas est connu. Le PSG a officialisé l'arrivée de Matvey Safonov. Le portier russe, qui s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2029, a livré ses impressions aux médias du club après la signature de son contrat.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain »

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! » a déclaré le gardien de 25 ans.

Une aubaine pour Poutine