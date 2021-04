Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : L’énorme constat de Gareth Bale après le départ de José Mourinho

Publié le 22 avril 2021 à 10h55 par La rédaction

Alors que José Mourinho a été licencié par Tottenham lundi, Gareth Bale a profité d’une interview à Sky Sports pour indirectement s’en prendre aux idéaux de son ancien coach.