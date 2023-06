Mercato : Thierry Henry prépare son arrivée au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Christophe Galtier est menacé, Julian Nagelsmann aurait la cote du côté du Qatar, où l’on songerait à associer l’entraîneur allemand à Thierry Henry, dans un rôle d’adjoint. Selon RMC, le champion du monde 1998 aurait échangé avec l’ancien du Bayern Munich, en vue d’une possible venue dans la capitale.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Christophe Galtier au PSG, lui qui dispose encore d’une année de contrat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et confirmé depuis par plusieurs médias, une réunion va se tenir cette semaine pour statuer sur l’avenir de l’entraîneur parisien. Dans l’esprit de Luis Campos, la continuité de Christophe Galtier sur le banc du PSG est espérée, mais plusieurs courants existent au sein du club, de quoi justifier les nombreuses rumeurs sur la succession de l’entraîneur parisien, avec notamment la possible nomination d'un tandem Julian Nagelsmann - Thierry Henry vue d'un bon œil au Qatar. Les deux hommes auraient d’ailleurs discuté ensemble.

📁Le point complet sur la rumeur Nagelsmann https://t.co/w55WhcsG3VA lire, au delà du titre 😉 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 5, 2023

Thierry Henry aurait échangé avec Julian Nagelsmann

Selon les informations de RMC , Julian Nagelsmann aurait échangé avec Thierry Henry, qui pourrait devenir son adjoint au Paris Saint-Germain si l’Allemand était nommé par Doha. L’Émir du Qatar songerait en effet à l’ancien entraîneur du Bayern Munich pour prendre les rênes de son club, en association avec le champion du monde 1998.

Pas d’accord avec Nagelsmann