Mercato : Thierry Henry file un coup de main au PSG ?

Depuis quelques semaines, le PSG manifeste un vif intérêt pour Désiré Doué. Cependant, le club parisien doit faire face à une rude concurrence, notamment du Bayern Munich, qui a également fait du jeune Français une priorité. Bien que Doué n'ait pas encore pris de décision, son sélectionneur, Thierry Henry, l'aurait encouragé à opter pour le champion de France en titre.

Actuellement au Stade Rennais, Désiré Doué semble de plus en plus proche de quitter la Bretagne dans les semaines à venir. Deux options s’offrent à lui : rester en France pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ou tenter l'aventure en Allemagne en signant avec le Bayern Munich. À seulement 19 ans, ce talent prometteur devra faire un choix crucial pour la suite de sa carrière. Thierry Henry tente de l'influencer.

Henry pousse pour que Doué signe au PSG

Le Bayern Munich a déjà formulé plusieurs offres pour s'attacher les services de Désiré Doué, mais aucune n'a encore été acceptée par le Stade Rennais. De son côté, le PSG n'est pas resté inactif et aurait proposé une somme de 60 M€ pour s'offrir le jeune talent rennais. Actuellement, Désiré Doué n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Selon Sports Zone, Thierry Henry, sélectionneur des espoirs français et donc en contact régulier avec Doué, lui aurait conseillé de privilégier un transfert au PSG plutôt qu'au Bayern Munich. Les deux hommes se côtoient tous les jours en raison des JO.

La médaille d'or aux JO avant la signature au PSG ?

D'ailleurs, Désiré Doué ne semble pas perturbé par son avenir. Les Bleus ont validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique après une victoire laborieuse contre la Guinée qui a provoqué l'énervement de Thierry Henry. « Il faut tuer devant le but, voilà mon sentiment. Quand tu as des occasions contre une équipe qui joue bloc bas, si tu as l'occasion de marquer tôt, il faut marquer tôt. Pour les obliger à sortir », s'est emporté le sélectionneur olympique. Le chemin continue malgré tout et Désiré Doué pourrait débarquer au PSG avec le plus beau des métaux.