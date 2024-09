Mercato : Surprise, l’OM va récupérer 1,2M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Lucas Ocampos a quitté l’OM il y a maintenant cinq ans pour prendre la direction du FC Séville, où il ne lui reste qu’un an de contrat. Un club qu’il est sur le point de quitter pour s’engager avec les Rayados de Monterrey, ce qui devrait rapporter 1,2M€ à Marseille.

Révélé du côté de l’AS Monaco, qu’il a rejoint en 2012 en provenance de River Plate, Lucas Ocampos avait pris la direction de l’OM trois ans plus tard. Après des prêts au Genoa (juillet 2016 - janvier 2017) et à l’AC Milan (janvier 2017 - juin 2017), l’Argentin avait fini par s’imposer à Marseille, qu’il a quitté en 2019.

Ocampos vers le Mexique

Depuis, Lucas Ocampos fait le bonheur du FC Séville, où il arrive à un an de la fin de son contrat, en juin 2025. Un club qu’il serait sur le point de quitter, d’après les informations de Relevo. Il devrait être transféré au Mexique, aux Rayados de Monterrey, dans le cadre d’un transfert estimé entre 7 et 8M€.

1,2M€ pour l’OM grâce à Ocampos

Un transfert qui va bénéficier à l’OM. En effet, au moment du départ de Lucas Ocampos, le club avait négocié 15% sur une future revente de l’ailier âgé de 30 ans. Avec son départ aux Rayados de Monterrey, Marseille devrait donc récupérer environ 1,2M€.