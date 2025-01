Mercato : Surprise, le PSG offre une star à l’OM ?

Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Elye Wahi, qui devrait très prochainement rejoindre l’Eintracht Francfort, l’OM explorerait quelques pistes sur le mercato. Le club phocéen penserait notamment à tenter le gros coup Marcus Rashford. Le PSG pourrait d’ailleurs donner un sérieux coup de pouce à la formation olympienne pour l’attaquant de Manchester United.

D’ici peu, l’OM va se séparer d’Elye Wahi. Arrivé l’été dernier, l’attaquant de 22 ans serait sur le point de s’engager à l’Eintracht Francfort. Le club phocéen se serait d’ailleurs mis en quête d’un nouvel attaquant pour le remplacer. La formation olympienne songerait d’ailleurs à tenter le gros coup Marcus Rashford, qui n’est plus désiré du côté de Manchester United.

Kolo Muani va sauver le mercato de l'OM ?

D’autres clubs seraient toutefois sur le coup. L’attaquant de 27 ans a notamment été annoncé du côté de la Juventus. Mais à en croire les informations de TeamTALK, les Bianconeri ne seraient plus sur le coup. Depuis l’arrivée de Randal Kolo Muani, le club turinois n’aurait plus besoin de renforts dans le secteur offensif. L’OM pourrait ainsi voir la star anglaise lui être offerte sur un plateau d’argent par le PSG.

La voie se libère pour Marcus Rashford !

Par ailleurs, les autres prétendants de Marcus Rashford ne seraient plus aussi actifs sur son dossier. Le FC Barcelone n’aurait pas vraiment les moyens financiers pour pouvoir le recruter. Le Borussia Dortmund, de son côté, serait plus intéressé par Kevin Schade (Brentford). Et l’AC Milan privilégierait une autre piste sur le mercato pour se renforcer. L’OM devrait ainsi avoir le champ libre pour Marcus Rashford.