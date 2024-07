Mercato record à l'OM, McCourt peut espérer une folie à 100M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une fois n'est pas coutume, l'OM a réussi un excellent début de mercato en ce qui concerne les ventes. Pablo Longoria a effectivement toujours plus brillé pour se renforcer que pour renflouer les caisses du club. Mais cet été, la donne a donc changé puisqu'avec le transfert imminent de Jonathan Clauss à l'OGC Nice, ce sont déjà 60M€ qui ont été récupérés par le club phocéen. Et c'est encore loin d'être terminé. De là à espérer 100M€ pour Frank McCourt ?

Comme à son habitude, l'OM ne chôme pas sur le mercato. Afin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a ainsi bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood. Au total, le club phocéen a déjà investi la bagatelle de 48M€. Mais pour une fois, le président marseillais fait encore mieux dans le sens inverse puisque l'OM s'est distingué par sa capacité à vendre.

L'OM a déjà récupéré 60M€ sur le mercato

Et c'est même un record pour mercato d'été ! En effet, depuis l'ouverture du mercato estival, l'OM a déjà vendu pour 60M€ au total. Mattéo Guendouzi a d'abord vu la Lazio lever son option d'achat pour 13M€ avant que Vitinha ne soit définitivement transféré au Genoa pour 16M€, hors bonus. C'est ensuite Iliman Ndiaye qui a quitté l'OM. Le Sénégalais s'est engagé avec Everton pour environ 18,5M€. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang a quant à lui rejoint Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Le montant de son transfert varie selon les sources mais serait compris entre 7 et 9M€. Si l'on ajoute Jonathan Clauss, qui va s'engager à l'OGC Nice pour environ 6M€, l'OM a déjà vendu pour plus de 60M€.

La barre des 100M€ atteinte cet été ?

Et ce n'est peut-être pas terminé ! En effet, alors que le mercato est ouvert pendant encore plus d'un mois, l'effectif de l'OM devrait continuer à être chamboulé. Et plusieurs départs sont encore attendus. Des joueurs ont été identifiés comme indésirables à l'image de Chancel Mbemba, Pau Lopez ou encore Samuel Gigot dont les ventes sont attendues. Les indemnités de transfert ne seront probablement pas très importantes, mais elles permettront de faire grimper le montant total des ventes. D'autant plus que d'autres transferts pourraient rapporter gros, à l'image de ceux d'Ismaïla Sarr ou Azzedine Ounahi. A eux deux, l'OM peut espérer récupérer environ 30M€. Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia ont également une valeur intéressante sur le marché. Sans oublier Jordan Amavi, Konrad de la Fuente voire Pol Lirola qui pourraient également partir. Autrement dit, Frank McCourt peut se prendre à rêver de récupérer plus de 100M€ cet été grâce aux ventes réalisées par Pablo Longoria. Une réussite que le Bostonien attend depuis très longtemps.