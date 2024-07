OM : Longoria évoque un dossier brûlant du mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé proche de rejoindre Côme, Pau Lopez attend le feu vert de l’OM, à la recherche de son successeur. Un dossier dans lequel le club a essuyé le refus d’Alvaro Valles, malgré un accord avec Las Palmas. Un sujet qu’a évoqué Pablo Longoria ce vendredi en conférence de presse.

La Ligue 1 reprendra ses droits dans un mois et l’OM n’a toujours pas trouvé son nouveau gardien titulaire. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Pau Lopez (29 ans) est sur le départ et devrait rejoindre Côme sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Toutes les parties se sont mises d'accord, mais le club marseillais doit encore lui trouver un remplaçant et bloque pour le moment son départ.

Les options de l’OM pour remplacer Lopez

La Provence a fait le point sur ce dossier ce vendredi, confirmant le refus d’Alvaro Valles (26 ans), malgré un accord trouvé entre Las Palmas et l’OM. Brice Samba (30 ans) serait toujours une piste étudiée par Marseille, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, mais c’est Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) qui serait la priorité pour remplacer Pau Lopez. Présent en conférence à l’occasion des présentations de Lilian Brassier et Mason Greenwood, Pablo Longoria a évoqué le dossier du nouveau gardien de l’OM, sans pour autant donner plus d'indications.

« Nous allons examiner les différentes décisions à prendre »

« Le marché des gardiens cette saison est particulièrement lent, et en général, il y a peu de mouvements à ce poste au sein des équipes européennes. C'est un élément à prendre en considération. Il est également vrai que l'effectif est bien conscient de sa situation et de sa place dans le projet sportif. Nous allons examiner les différentes décisions à prendre, mais il est parfois difficile de prédire la durée du mercato. Prendre des décisions hâtives peut entraîner des pertes financières importantes », a déclaré Pablo Longoria, dans des propos relayés par Le Phocéen.