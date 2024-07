Transferts : De Zerbi est tombé sous le charme, l’OM passe à l’action !

Thomas Bourseau

Il reste un peu plus d’un mois avant l’expiration du mercato estival (30 août), mais l’OM veut agir très vite dans un dossier particulièrement épineux : le gardien de but. Pau Lopez attend le feu vert de sa direction pour s’envoler pour l’Italie et Côme. Mais l’Olympique de Marseille est à la peine dans ses recherches, mais pourrait avoir trouvé la perle rare en la personne de Filip Jorgensen.

Roberto De Zerbi n’a pas mis de bâtons dans les roues de la direction de l’OM depuis sa nomination au poste d’entraîneur et plus particulièrement au sujet du dossier Pau Lopez. Que ce soit le gardien espagnol ou bien le duo de dirigeants Pablo Longoria (président) et Mehdi Benatia (conseiller sportif), tous sont sur la même longueur d’onde et chaque partie sait que le moment est venu de tourner la page après trois ans de collaboration.

Chou blanc pour Valles et Meslier à l’OM

Selon La Provence, qui fait un point sur le dossier du gardien de but dans ses colonnes du jour, Roberto De Zerbi aurait validé le départ de Pau Lopez promis à Côme. Mais pour ce faire, l’OM aurait été clair avec les parties concernées, Lopez ne serait autorisé à partir si, et seulement si, son remplaçant était trouvé et en route vers la cité phocéenne. Ce qui n’est à ce jour pas le cas puisque le média régional affirme qu’Alvaro Valles, piste appréciée de la direction marseillaise, refuserait d’honorer l’accord passé entre l’Olympique de Marseille et Las Palmas pour un transfert un tantinet inférieur à 10M€. Illan Meslier ne devrait pas bénéficier du poste de gardien de but de l’OM non plus, quid de Brice Samba ?

Brice Samba et l’OM, un intérêt commun ?

Passé par l’Olympique de Marseille au début de sa carrière, Brice Samba en a fait du chemin depuis, à commencer par un passage en Angleterre à Nottingham Forest avant la confirmation depuis son retour dans l’hexagone au RC Lens en 2022. Certes, d’après La Provence, Samba reviendrait volontiers à l’OM, une éventualité prise en considération par les dirigeants olympiens. Cependant, le grand favori serait Danois.

Filip Jorgensen, la perle rare pour Roberto De Zerbi ?

La Provence confie ce vendredi que la priorité actuelle de l’OM se nommerait Filip Jorgensen. Le gardien danois de 22 ans est sous contrat jusqu’en 2029 à Villarreal, mais son départ serait programmé cet été par les dirigeants du club espagnol. L’OM souhaiterait en profiter, d’autant plus que Jorgensen cocherait toutes les cases aux yeux de Roberto De Zerbi dont le jeu au pied.