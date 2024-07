Mercato - OM : Accord annoncé pour ce transfert à 9M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Vitinha et Iliman Ndiaye, vendus au Genoa et à Everton, l’OM est sur le point de boucler son troisième transfert de l’été dans le sens des départs. Il devrait s’agir de Pau Lopez, annoncé avec insistance du côté de Côme ces derniers jours. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs.

Après y avoir passé trois saisons, Pau Lopez arrive au bout de son aventure à l’OM. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, jusqu’en juin 2026, l’Espagnol âgé de 29 ans est annoncé sur le départ et devrait retourner en Serie A, où il a évolué sous les couleurs de l’AS Rome entre 2019 et 2021 avant de rejoindre Marseille.

Accord trouvé entre l’OM et Côme

En ce sens, c’est à Côme que Pau Lopez devrait poursuivre sa carrière. Cela fait plusieurs jours que le gardien de l’OM est annoncé chez l’équipe entraînée par Cesc Fàbregas. Un transfert qui est imminent d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Une option d’achat de 9M€ pour Lopez

En effet, l’OM et Côme ont trouvé un accord verbal pour le transfert de Pau Lopez. Le club italien va dépenser 500 000€ pour obtenir son prêt avec option d’achat. Une option estimée à 9M€ et qui deviendra obligatoire si jamais Côme se maintient en Serie A la saison prochaine.