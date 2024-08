Mercato : Recalé par le PSG, il refuse son transfert !

Arnaud De Kanel

Très apprécié de Luis Enrique et du board parisien, Rayan Cherki ne signera finalement pas au PSG cet été comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Et alors que l'OL s'est mis d'accord avec Fulham pour céder l'attaquant français, ce dernier ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre le club londonien et il l'aurait fait savoir à ses dirigeants.

Il devrait encore y avoir du mouvement au PSG dans les jours à venir. En quête d'un avant-centre pour pallier à la blessure de Gonçalo Ramos, le club de la capitale explore plusieurs pistes. Une chose est sûre, les dirigeants parisiens ont fait une croix sur le recrutement de Rayan Cherki. Selon nos informations, le PSG a en effet abandonné l'idée de recruter le Bleuet, lui préférant Désiré Doué. Malgré tout, l'OL tente de lui trouver un nouveau club.

Mercato : Le PSG n’en veut plus, un accord à 15M€ est annoncé https://t.co/E46tSVvusL pic.twitter.com/YorlQxDiIj — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

L'OL se met d'accord avec Fulham pour Cherki

Les Gones ne comptent plus sur leur pépite. Alors qu'ils viennent de céder Mohamed El Arouch à Botafogo et qu'ils s'apprêtent à faire de même avec Mamadou Sarr à Strasbourg, les dirigeants lyonnais veulent se séparer d'un autre joueur formé au club avec Rayan Cherki. De retour à l'entrainement lundi, il a même été prié de s'entrainer à part afin d'éviter tous risques de blessure qui pourrait empêcher son futur transfert. Ce mercredi, L'Equipe révèle même que l'OL aurait trouvé un accord avec Fulham à hauteur de 15M€ (+5M€ de bonus) pour Cherki. Mais du côté du joueur, pas question de répondre à l'appel londonien.

Cherki refuse de signer à Fulham

D'après les informations de L'Equipe, confirmées dans la foulée par RMC Sport, Rayan Cherki ne serait pas intéressé à l'idée de rejoindre Fulham. Le jeune attaquant en aurait d'ailleurs informé ses dirigeants. Selon Foot Mercato, le club anglais, mis au courant de la position du joueur, n'aurait d'ailleurs jamais discuté avec Cherki. L'OL aimerait pourtant que le Lyonnais accepte de rejoindre Fulham, comme en janvier dernier.