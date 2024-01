Mercato : Recalé par Barcelone, le RC Lens tranche pour son prochain transfert

Hugo Chirossel

À la recherche d’un défenseur central, le RC Lens a tenté sa chance dans le dossier Mikayil Faye, mais s’est heurté au refus du FC Barcelone, qui ne souhaite pas se séparer du joueur âgé de 19 ans. Les Sang et Or pourraient alors se rabattre sur un international panaméen.

Dans sa quête d’un défenseur central, le RC Lens a notamment regardé du côté du FC Barcelone. Comme indiqué par Fabrizio Romano, les Sang et Or ont essayé de s’attacher les services de Mikayil Faye, âgé de 19 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025.

Fin de mercato animée à Lens, le verdict est rendu ! https://t.co/TR3U1dVmSz pic.twitter.com/FMfDV6FMe6 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Lens recalé par Barcelone pour Faye

Malgré une offre formelle de prêt avec une option d’achat estimée à 9M€, le FC Barcelone a rejeté la proposition du RC Lens. La position des Blaugrana est claire, ils ne veulent pas se séparer de Mikayil Faye et ont refusé toutes les offres qu’ils ont reçues pour leur joueur.

Lens se lance sur Córdoba