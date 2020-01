Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane trahi par une vieille connaissance ?

Publié le 26 janvier 2020 à 4h15 par La rédaction

Grand objectif du Real Madrid et de Zinedine Zidane, Paul Pogba est très attendu à la Juventus, le club qui a révélé l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.

« Les supporters de la Juve, comme tous les supporters du monde, doivent rêver car quand tu ne rêves pas… c’est que tu es mort . » Mino Raiola ne l'a pas caché, la Juventus rêve d'un retour de Paul Pogba, priorité absolue de Zinedine Zidane au Real Madrid. Autrement dit, l'entraîneur français pourrait bien être trahi par son ancien club.

La Juve attend Pogba