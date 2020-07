Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un surprenant message de ce crack italien !

Publié le 13 juillet 2020 à 21h00 par A.C.

Nicolo Zaniolo, annoncé entre autres dans le viseur du Real Madrid, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Sans la blessure au genou de Nicolo Zaniolo en janvier dernier, la fin de saison de l’AS Roma aurait pu être bien différente. C’est dire à quel point le joueur âgé d’à peine 21 ans, a pris de l’importance au sein de son club. Cela n’a pas échappé à Zinedine Zidane, qui selon la presse italienne souhaiterait l’attirer au Real Madrid, mais également à la Juventus, l’Inter ou encore Tottenham. Les difficultés économiques du club romain pourraient d’ailleurs précipiter un départ de Zaniolo.

« Les hommes rêvent du retour plus que du départ »