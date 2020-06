Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule option pour Gareth Bale ?

Publié le 18 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

En Espagne, certains médias annoncent que la Chine est une destination qui gagne de la consistance dans le dossier Gareth Bale. Analyse.

Certains médias espagnols évoquent ces dernières heures la situation de Gareth Bale, dont le départ en Chine dans les prochains mois pourrait bien se profiler. En effet, selon OK Diario , Bale, qui avait déjà été approché par les clubs chinois il y a un an, pourrait porter une oreille plus attentive à ces intérêts à l’avenir, voyant qu’en Europe, son horizon est pour l’instant bouché par son salaire XXL au Real.

La Chine pas avant la fin de l’année

Que faut-il en penser ? Déjà, la Chine ne peut constituer une solution à court terme pour Bale car le mercato n’a pas encore repris en Chine du fait de la crise sanitaire. Si une ouverture doit arriver de Chine, ce sera plus probablement l’hiver prochain, et encore, sous réserve de l’évolution sanitaire. Mais alors, il n’est pas certain que Gareth Bale fasse le choix de signer là-bas, alors qu’il se retrouvera libre six mois plus tard, et donc en position de pouvoir signer un contrat intéressant en Premier League. S’il apparaît clair que le Real Madrid va pousser pour son départ rapide dans une destination exotique, il reste peu probable que Gareth Bale accepte.