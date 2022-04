Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour aux sources pour Ancelotti ? Il répond !

Publié le 18 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Interrogé sur un potentiel retour au Milan AC, Carlo Ancelotti a coupé court en expliquant qu’il n’y réfléchirait qu’au moment où il quitterait le Real Madrid.

Si l’avenir de Carlo Ancelotti avait été remis en cause après la défaite contre le PSG en 8ème de finale aller de Ligue des Champions, la tendance s’est vite inversée. Depuis ce revers, le Real Madrid est finalement parvenu à se qualifier en demi-finale de C1 et est plus que jamais leader de Liga. Sauf rebondissement de dernière minute, Carlo Ancelotti devrait s’asseoir sur le banc du Real Madrid la saison prochaine.

«Si je quitte le Real Madrid dans 20 ans, je pourrais prendre ma retraite plutôt que d'aller à Milan»