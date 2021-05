Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d'un buteur déjà programmé ?

Publié le 4 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid cette saison à l’AS Rome pour poursuivre sa progression, Borja Mayoral pourrait bien s’installer définitivement en Italie.

Formé au Real Madrid, Borja Mayoral y aura peu eu sa chance, depuis ses débuts professionnels en 2015. Le jeune attaquant a tout d’abord été prêté à Wolfsburg (2016-2017), puis deux saisons à Levante (2018-2020), où il a pu enchainer les matchs et se montrer en Liga . Pas dans les plans de Zinédine Zidane cette saison, Borja Mayoral a été prêté à l’AS Rome, où il est titulaire. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 32 matchs, l’Espagnol réalise une saison pleine en Serie A .

Sarri pourrait conserver Mayoral